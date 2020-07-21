مواعيد حلف اليمين لأعضاء «قضايا الدولة» الجدد

أصدرت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، بيانا للأعضاء الجدد بشأن مواعيد حلف اليمين الدستوري، والذي جاء فيه أنه على المحدد لهم حلف اليمن الدستوري المقرر يوم الثلاثاء الموافق 21-7-2020، الحضور إلى مقر وزارة العدل في المواعيد المحدد كالآتي:ـ المعينون بموجب القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2019، والمعينون بموجب القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2020، والمعينون بموجب القرار الجمهوري رقم 234 لسنة 2020 من مسلسل (1) حتی مسلسل(139) بالقرار الجمهوري، الحضور في تمام الساعة 8:30 صباحًا.ـ المعينون بموجب القرار الجمهوري رقم 234 لسنة 2020 من مسلسل (140) حتى نهاية القرار الجمهوري، الحضور في تمام الساعة ۹:۳۰ صباحا.وشدد البيان الصادر للأعضاء الجدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة تحديدًا دون تأخير أو تقديم.