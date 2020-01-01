كرم جبر: جيشنا سيقطع ذراع ورقبة من يهدد أمنه القومي

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يبكي على أطلال دولته البائسة والإخوان.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن من يحاول اختراق الجبهة الغربية لمصر سيتحول موقعه لمقبرة.وأكد أن الجيش المصري الأقوى إفريقيا وفي الشرق الأوسط، ويستطيع أن يقطع ذراع ورقبة من يهدد أمن مصر القومي.وناشد جبر، وسائل الإعلام الالتزام بكافة ضوابط النشر، قائلا: "الأمن القومي المصري مش لعبة"، واصفا البرلمان الحالي ببرلمان المهام الصعبة.وأكد كرم جبر أن الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بمثابة جلسة تاريخية، مضيفًا: أن المجلس والصحافة والإعلام يدعمون القوات المسلحة المصرية.وأردف: أن حاكم تركيا جمع الإرهابيين من كل مستنقعات العالم ليكونوا فى ليبيا، كما أنه يحمل الغل والكراهية لمصر، ولكن القوات المصرية قادرة على حسم المعارك في وقت قياسي، مضيفًا أن الرصاص المصري سيغمر بغزارة على الإرهابيين الذين جاءوا لتأدية مهام قذرة.