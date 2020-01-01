«الوطنية للإعلام»: نساند إجراءات الدولة فى حماية الأمن القومي

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي ومواجهة المخاطر التي تهدده، مشددة على وقوفها خلف القوات المسلحة المصرية الباسلة الرشيدة التي تحمي ولا تهدد وتسعى دواما للسلام.وأثنت الهيئة الوطنية للإعلام على جهود القوات المسلحة في الاستعداد الدائم والقوي للدفاع عن أمن وسلامة الوطن.وأكدت الوطنية للإعلام تقديم المساندة الإعلامية لجميع مؤسسات الدولة المصرية مع الالتزام بالمصداقية والمهنية وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية.