درة بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة داخل منزلها، ونشرت صورها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت درة بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية تيشرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز، واعتمدت على تسريحة بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها،وعلقت الفنانة التونسية عليها قائلة: "افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدًا.. عندما تغلق الحياة بابًا، ما عليك سوى فتحه مرة أخرى".