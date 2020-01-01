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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«محلية النواب»: يجب التعامل بجدية مع الإصلاحات الهيكلية لأي قطاع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:59 م
الدكتور أحمد السجيني،
الدكتور أحمد السجيني،
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاحات الهيكلية بأي قطاع يجب التعامل معها بجدية، مشيرًا إلى أنه وفقا للقانون وتوجهات الدولة سيتم تطبيق القانون على من لم يقدم بالتصالح، معقبًا: "سيتم التعامل مع الأدوار المخالفة وليس العمارة ككل".

وأضاف الدكتور أحمد السجيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه سيتم تقنين أوضاع المخالفين وإدخال البنية التحتية لهم بعد التصالح في مخالفات البناء والتي تم منح فرصة للتصالح فيها حتى 30 سبتمبر.

وتابع: "علينا من الآن وحتى 30 سبتمبر أن يكون دورنا هو تشجيع أصحاب العقارات والمواطنين على انتهاز فرصة وجود هذا التشريع الهام"، مضيفًا: "هذا التشريع لهم أولا وأخيرًا"، لافتًا إلى أنه في حالة وجد أي مشاكل في التطبيق سواء من قبل رئيس الحكومة أو الوزير أو النائب أو الإعلام، يجب عليهم أن يتم توضيحها حتى نتلافى هذة المشاكل والملاحظات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن العقارات التي لن يتم التصالح معها هي العقارات التي تم بناؤها على أراضي زراعية، متابعا: "إذا تم البناء على أراضي ملك الدولة يجب على المالك أن يقدم أوراق تفيد أنه قام بفتح ملف تصالح، ومن ثم سيتم استقبال الطلب الخاص به".

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