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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حماية المستهلك: «الشركة اللي هتحط كول تون للعميل غصب عنه هترجعله فلوسه»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:51 ص
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن ما يقوم به الجهاز هدفه حماية المواطنين وحصولهم على حقهم دون إجبار على شيء.

وأضاف «فرج» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة «الكول تون» سنحيل المخالف للنيابة: «القانون يؤكد حق المستهلك في السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار».

وأكد: «سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم».

وأشار «فرج» إلى أن الشركة التي تخالف القانون ستلتزم بإعادة الأموال للمستهلك مرة أخرى، ولن نكتفي بأنها توقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على خدمة «الكول تون».

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