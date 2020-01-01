حماية المستهلك: «الشركة اللي هتحط كول تون للعميل غصب عنه هترجعله فلوسه»

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن ما يقوم به الجهاز هدفه حماية المواطنين وحصولهم على حقهم دون إجبار على شيء.وأضاف «فرج» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة «الكول تون» سنحيل المخالف للنيابة: «القانون يؤكد حق المستهلك في السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار».وأكد: «سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم».وأشار «فرج» إلى أن الشركة التي تخالف القانون ستلتزم بإعادة الأموال للمستهلك مرة أخرى، ولن نكتفي بأنها توقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على خدمة «الكول تون».