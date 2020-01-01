«الديهي» لـ المصريين: «اطمئنوا لدينا مؤسسات تتابع بدقة ما يتعلق بأمننا القومي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له دلالة في التوقيت والتصريحات، مؤكدا أن مصر هي التي تحدد بنفسها خطوطها الحمراء، ومتى تتحرك.وأضاف، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن أمن مصر المائي أمن قومي بامتياز، موجها رسالة للمصريين قائلا: "اطمئنوا لدينا مؤسسات تتابع وتتحرك وتدرس بدقة متناهية كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري".ترأس الرئيس السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بحضور أمين عام المجلس.