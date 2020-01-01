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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«بابا الفاتيكان» قلق إزاء تصاعد العنف بين أرمينيا وأذربيجان

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:23 م
بابا الفاتيكان فرنسيس
بابا الفاتيكان فرنسيس
وكالات
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دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى حل سلمي للصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك في تعليقات أدلى بها بعد صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا "لعدة أيام، تابعت زيادة التوترات المسلحة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان بقلق".

وكرر البابا دعوته لوقف جميع القتال في أنحاء العالم، وهي الدعوة التي أطلقها لأول وسط تفشي وباء كورونا.

وجاءت دعوة البابا مماثلة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل وقف إطلاق النار على المستوى العالمي وإنهاء "المرض الذي هو الحرب".

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص في القتال الأحدث بين أذربيجان وأرمينيا. ويدور النزاع بين البلدين حول إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه منذ عقود.

يشار إلى أن إقليم ناجورنو كاراباخ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمن مسيحيون. ووقع القتال الأحدث شمال المنطقة المتنازع عليها.

وخاض البلدان في السابق حربا حول ناجورنو كاراباخ في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حيث تحولا إلى دولتين مستقلتين وسط تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وقُتل نحو 30 ألف شخص في الحرب.

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