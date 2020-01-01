«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالبًا النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله "لدينا جلسة طويلة غدًا برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة المهمة".وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات المهمة، من بينها مد حالة الطوارئ وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.