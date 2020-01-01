«مكافحة كورونا»: تجاهل الإرشادات الوقائية يسبب زيادة الإصابات خلال العيد

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن فترة عيد الأضحى من الممكن أن تتزايد فيها معدلات الإصابة بكورونا حال تجاهل الإرشادات الوقائية.وطالبت الدكتورة جيهان العسال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة الطبية طيلة فترة عيد الأضحى تجنبا لزيادة أعداد إصابات كورونا.وأشارت إلى أن خطة التعامل مع فترة عيد الأضحى ستكون بالالتزام بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتة إلى أنه يجب تقليل الزيارات أو إقامة الحفلات طيلة عيد الأضحى المبارك تجنبا للعدوى أو زيادة معدلات الإصابة.وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن البروتوكول المصري للتعامل مع أزمة كورونا المستجد أثبت نجاحه منذ وضعه.