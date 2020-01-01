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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية وتأجير مقرها

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:57 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بطلب إحاطة إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية بشأن ضعف دور جامعة الدول العربية في مواجهة القضايا التي تمس الأمن القومي العربي وترهل الموقف العربي من القضايا التي تمس عالمنا العربي.

وأشار السيد في بيان صحفى له إلى أن دور جامعة الدول العربية بدأ يضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكى جورج بوش، مما تسبب فى تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية فى هذه الدولة الشقيقة، وشبه مساندة حلف الناتو فى التدخل فى الدولة الليبية أثناء ما يسمى بالربيع العربى فى ليبيا، مما أوصلها لما وصلت إليه.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن موقف جامعة الدول العربية كان ضعيفا تجاه الدولة السورية واليمنية، مطالبا بإلغاء دورها وتأجير مقرها مع احتفاظ البرلمان العربى فى عقد اجتماعاته فى هذا المبنى العريق وغير المستفاد منه ومن دور القائمين عليه.

وأوضح أنه كان أخر هذه المواقف المحالة إلي جامعة الدول العربية هو موقفها من عدم المساندة الحقيقية والفعالة للموقف العربي تجاه القضية الليبية، وقضية سد النهضة الإثيوبي.

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