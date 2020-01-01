بين رهبة الامتحان وفرحة انتهائه.. طلاب الثانوية بالغربية يدخلون اللجنة في موعدها

دخل طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمود البداروي بسمنود غربية اللجان في موعدها لتأدية الامتحان الأخير في الثانوية العامة للشعبتين الأدبية وعلمي علوم بينما يمتحن طلاب شعبة العلوم الرياضية امتحانهم قبل الأخير.وسيطرت حالة من الفرحة على الطلاب قبل دخول اللجنة رغم توترهم من الامتحان، وقال أحمد طالب إن الجيولوجيا من المواد السهلة التي نستطيع فيها تجميع درجات بسهولة لذا لا نشعر بالخوف منها ولكنه التوتر الطبيعي من الامتحان ولكننا فرحين بانتهاء الامتحانات أخيرًا ونخطط ماذا سنفعل اليوم بعد خروجنا.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.