الإبراشي: طالما لم نتوصل للقاح ضد كورونا علينا اتباع الإجراءات

حذر الإعلامي وائل الإبراشي، من التراخي في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، متابعًا: "تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مصر، لا يجعلنا نتراخى فى الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن دول العالم التى فتحت الحياة الطبيعية، عادت وأغلقت من جديد بعد ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.وأضاف "الإبراشي" خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن الإصابات فى أمريكا ضخمة، والبرازيل أكثر من 2 مليون، إلى جانب أن إسبانيا منعت التجمعات وقالوا للمواطنين عودوا إلى منازلكم.وشدد "الإبراشي" على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: طالما أن العالم لم يتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا يجب أن نستمر فى اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية، والفائز هو من سيضحك فى النهاية وعلينا عدم التعجل والتخلى عن هذه الإجراءات".كما شدد الإعلامى وائل الإبراشي، على ضرورة أن يتبع مرشحو مجلس الشيوخ الإجراءات الطبية، خلال حملاتهم الانتخابية، حفاظًا على ناخبيهم والمجتمع.