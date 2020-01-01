بدء تفعيل غرفة العمليات الإعلامية والإدارية بحزب الوفد

دشن حزب الوفد غرفة عمليات لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسي «الشيوخ والنواب» والمجالس المحلية، استنادا لقرار المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.وتفقد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، غرفة العمليات، مؤكدا أنها ستقدم كافة أوجه الدعم الإعلامي والصحفي لتسهيل مهمة عمل الصحفيين والإعلاميين على مدار الساعة فيما يخص استعدادات «بيت الأمة» للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكذلك كل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية؛ ليبقى الوفد منبرًا سياسيًا مهمًا يضع نصب عينيه التواصل المستمر مع كافة أطياف الشارع المصري.وبدأت غرفة العمليات أعمالها اليوم، إذ تتولى تقديم كامل الدعم لمرشحي «بيت الأمة» على مستوى المحافظات، في إطار حرص رئيس حزب الوفد على دعم الحياة السياسية، وتقديم كافة أوجه المساندة لجموع الوفديين في مختلف المحافظات.وتتولى الغرفة مجموعة من المهام، يأتى فى مقدمتها التغطية الإعلامية الجيدة للحزب في إطار السياسة العامة والخط السياسي المعتمد من رئيس الوفد، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية لمرشحي الحزب سواء لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب أو انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.كما تتولى الغرفة التعامل مع كافة وسائل الإعلام فيما يخص العملية الانتخابية، وإدارة الوسائل الدعائية واللوجستية لأعضاء الحزب وجميع المرشحين للانتخابات، والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب بحيث تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار أي بيانات أو تصريحات مرتبطة بالانتخابات.