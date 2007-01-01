ناهد السباعى تحيى ذكرى ميلاد شقيقها الراحل بصورة مؤثرة

أحيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى ميلاد شقيقها فريد المرشدي، الموافق اليوم 18 يوليو الجاري.ونشرت "السباعي" صورة مركبة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد في الجنة، مسمتعش صوتك من سنين، وحشتني".وأضافت ناهد: "اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".يُذكر أن فريد المرشدي رحل عن عالمنا عام 2014، إثر تعرضه لحادث سيارة، وهو ابن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ولديه ابنة تُدعى قسمت من الفنانة داليا البحيري.