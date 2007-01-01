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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسؤول مخبز استولى على دقيق مدعم بنصف مليون جنيه

السبت 18/يوليه/2020 - 12:15 م
ضبط مسؤول مخبز
ضبط مسؤول مخبز
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح أمن الإسكندرية في ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي استولى على أكثر من 83 طن دقيق بلدي مدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

البداية بتأكيد معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسؤول عن مخبز بلدي، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز، ببيعها بالسوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح دون إنتاج خبز فعلي يقابلها لجمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، حيث تبين قيام المذكور بالتصرف في 1673 جوال من الدقيق البلدي زنة الواحد 50 كيلو جرام، بإجمالي 83.650 طن، قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 37 بطاقة تموينية للمواطنين، وقد بلغت القيمة النقدية للدقيق المستولى عليه 453801 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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