اليوم.. ورشة عمل حول انتخابات «الشيوخ»

ينظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ.وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.ويشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.ويحاضر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في الورشة، كما تشهد مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.