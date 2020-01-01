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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفتي الجمهورية: مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط سبب التحرش

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:13 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحلام عبدالرحمن
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قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل مواجهة جريمة التحرش، موضحا أن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون، من أجل مواجهة ظاهرة التحرش.

وأكد أن التحرش ليس له علاقة بالزي فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن، فمن غير المقبول تبرير جريمة التحرش.

وتابع مفتي الديار المصرية أن بعض العادات والتقاليد في المجتمعات العربية أغفلت حقوق المرأة، وأخفت هذه الحقوق عن عمد عبر مورث لهذه العادات.

ولفت إلى أن مصر ومن أول وثيقة دستورية صدرت في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وكشف مفتي الديار المصرية، أن ليلى بنت عبدالله العدوية القرشية التى لقبت بـ(الشفاء)، كانت أول سيدة تتولى منصب قضائي في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم.

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