انتشار أمني مكثف في العاصمة الإيرانية طهران

أكدت مصادر إيرانية، اليوم الجمعة، وجود انتشار أمني مكثف في منطقة سعادت أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.وقال شهود عيان، لرويترز، إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، أمس الخميس، لتفريق متظاهرين مناهضين للمؤسسة الحاكمة تجمعوا في مدينة بهبهان في جنوب غرب البلاد، وأضافوا أن مدنا أخرى تشهد وجودا كثيفا لقوات الأمن.وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران محتجين يهتفون «لا تخافوا لا تخافوا نحن معا».. وأظهرت تسجيلات أخرى وجودا كثيفا لقوات الأمن في مدينتي طهران وأصفهان.. وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لمسئولين كبار.