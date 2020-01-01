شروط الحصول على المنح الدراسية الجامعية من الوكالة الأمريكية

قالت آمال موافي، مدير مشروع المنح الدولية، إن البرنامج مدته 10 سنوات نستهدف خلالها 700 طالب وطالبة، مشيرة إلى أنه كل عام يتم قبول 140 طالبًا على مدار 5 سنوات.وأكدت آمال موافي خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن شروط الحصول على المنحة الدراسية من الوكالة الأمريكية أن يكون الطالب مصريًا وحاصلًا على 85% في الثانوية العامة لهذا العام، وأن يكون من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس المتفوقين، وأن يكون لديه سابقة ببعض المبادرات الاجتماعية.وأوضحت مدير مشروع المنح الدولية، أن التخصصات المتاحة هي 4 تخصصات في قطاعات: "الطاقة والمياه والزراعة والتمريض" وهناك علوم الحاسب الآلى والهندسة البيئية التجارة والاقتصاد والصحاف، متابعة: "نستهدف ذوي الهمم ونقدم لهم التيسيرات المتاحة".