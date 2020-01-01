برلمانية: لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا تحذير من الاقتراب لأمن مصر

ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، رسائل الرئيس السيسي، التي وجهها خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، مؤكدة أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يتمكن أي عدو من الاقتراب منه، وأن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي والحفاظ على وحدة واستقرار الشعب الليبي، فليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.ولفتت النائبة البرلمانية في بيان لها إلى أن مصر لن تسمح بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وأنها جاهزة لتقديم كافة الإمكانيات وأوجه الدعم للتصدي لأي محاولات التدخل من قبل الدول المعادية التي تريد العبث بدول المنطقة العربية.وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت الجفرة، منوهة بأن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل تحذير للغزاة بأن مصر لن تصمت عن انتهاك استقرار أو أمن أي دولة عربية.