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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الداخلية الإسرائيلية» تحذر من استمرار تفشي كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:34 م
كورونا إسرائيل
كورونا إسرائيل
سارة الشلقاني
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حذر أرييه درعي وزير الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، من استمرار ارتفاع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي إن عدم السيطرة على المعدل الحالي، فستصل عدد حالات الوفاة إلى 20 في اليوم خلال شهر أغسطس المقبل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسجيل 1898 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 44188، و377 حالة وفاة.

وأوضح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تخصيص منح مالية للإسرائيليين المتضررين من الأزمة الاقتصادية جراء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محاولة لاحتواء الغضب ضده.

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