«سننصركم».. أبرز تصريحات السيسي خلال لقائه بمشايخ القبائل الليبية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن أي تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن البلاد تتمزق بوجود الميليشيات بها ولا تستقر أبدًا، وأن مصر ما زالت تعاني من الإرهاب.ونرصد في الأسطر التالية أبرز تصريحات السيسي خلال لقائه بمشايخ ليبيا- دفاع مصر عن ليبيا والعكس هو التزام وطني.- مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.- قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.- هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل.- مستعدون لاستقبال أبنائكم نجهزهم وندربهم لكي يكونوا نواة لجيش وطني ليبي.- مصر لن تسمح للميليشيات المسلحة أن تعبث باستقرار ليبيا.- استقرار ليبيا يعني استقرار مصر ومبادرة القاهرة كانت امتداد لجهود دعم استقرار ليبيا.- الخطوط الحمراء التي أعلناها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.- لن ندخل ليبيا إلا بطلب من الليبيين ولن نخرج إلا بأمر منهم.- أي تهديد لخط الجفرة سرت يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.