محافظ البحيرة يتفقد مشروعات قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أكد محافظ البحيرة هشام آمنة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة قامت برصد مبلغ 261 مليون جنيه للانتهاء من 76 مشروعا بقرى المرحلة الأولي بمشاركة 3 جمعيات أهلية.جاء ذلك خلال جولة محافظ البحيرة التفقدية، اليوم الخميس، لقرى الخرطوم بمركز بدر وأحمد بدوى وعبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير (قرى المبادرة)، وذلك للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها.وأشار المحافظ - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أهمية المبادرة لتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته.وأكد آمنة أن محافظة البحيرة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى بالبحيرة وعددها 8 قرى وهي 6 قرى تابعة لمركز ومدينة أبو المطامير (الياسينية والمهدية وزاوية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى) وقرية على مبارك بوادى النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر، وذلك لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم في كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.وتفقد محافظ البحيرة أعمال إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الخرطوم بتكلفة ٦ ملايين جنيه مقامة على مساحة إجمالية قدرها ٤٢٠٠ م٢، موجها بسرعة توصيل المياه والكهرباء، مع تطوير كامل حوش وفناء المدرسة وعمل ملاعب بالنجيل واللاند سكيب.وشدد آمنة على الالتزام بكافة الأعمال المقرر تنفيذها بالقرى المستهدفة للمرحلة الأولى بالمبادرة والتي تم اختيارها بعد أن تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات على أرض الواقع لرفع كفاءة تلك القرى في مختلف القطاعات؛ ومنها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأنشطة الحرفية.والتقى محافظ البحيرة عددًا من المواطنين وأهالى القرية الذين قدموا الشكر والتحية لرئيس الجمهورية على مبادرته "حياة كريمة".