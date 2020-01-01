«الصحة العالمية»: فيروس كورونا غير مخلق فى المختبرات

أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا غير مخلق في المختبرات ولكنه فيروس حيوانى الأصل ينتقل للإنسان، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على الفيروس بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، يتضمن المؤتمر؛ تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد- 19"، إرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال العدوى.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.