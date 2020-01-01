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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ليبيا تكشف سر زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:50 ص
محمد المصباحي
محمد المصباحي
منار أحمد
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كشف رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، عن سر زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن القبائل جاءت لتأكيد لدعم التصدي للغزو التركي.

وقال المصباحي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن قبائل ليبيا تدعم بقوة الموقف المصري بشأن ليبيا، في مواجهة الأطماع التركية.

وأضاف، أن ليبيا في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية.

وأكد أن الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق، أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل، مؤكدًا أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع: "نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي".

وشدد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة وحدة الموقف العربي بشأن ليبيا.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، مبروك أبو عميد، إن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة تزور مصر لتنسيق المواقف والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة.

ووصل وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية إلى القاهرة، لإعلان تأييد القبائل للدعوة، التي أطلقها مجلس النواب الليبي، للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا لحفظ الأمن القومي الليبي.

وأكدت القبائل مرارا دعمها للموقف المصري من الأزمة الليبية، وناشدت القاهرة بالتدخل للتصدي للغزو التركي، حيث قال ممثل القبائل الليبية مخاطبا الرئيس المصري: "دولة ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها وثرواتها"، مضيفا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر قلب العروبة النابض، باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وعاشت مصر قلب العروبة النابض، تحيا مصر وليبيا".

وقوبل بيان الرئيس المصري بتأييد شعبي ليبي كبير، حيث خرج أهالي عدد من المدن الليبية حاملين أعلام مصر وليبيا منددين بالغزو التركي ومؤيدين للخطوة المصرية.

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