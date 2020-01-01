«الأورمان»: نستهدف توزيع 500 عجل مُشفّى فى الأضحى

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن هناك 7855 منفذ سيتسلّم 500 عجل مذبوح مشفى لتوزيعها على آلاف الأسر في مصر، مشيرًا إلى أن مليونا و125 أسرة استفادت العام الماضي.وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وَهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON أن الجمعية تستكمل نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة.وتابع "نذبح بأحدث المجازر العالمية، وبنشفّي وحريصون على أن يوصل للمضحي ثلث صافي، وكل شنطة فيها 9 كيلو مغلفة ومجهزة تمامًا، ويوجد 5 آلاف متطوع في محافظات الجمهورية كافة".وأوضح أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.