متخصص في الشأن الليبي: تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي لأمريكا

قال علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن العديد من الدول أدركت خطر لعبة أردوغان الذي يعتمد على العديد من الجماعات الإرهابية بالمنطقة لتنفيذ مخططه.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن أردوغان يسعى لتنفيذ مخطط استرداد ما يسميه بـ«الإرث العثماني»، مشيرًا إلى أن أردوغان يحاول إيهام الولايات المتحدة أن روسيا تسعى للإضرار بمصالحها في ليبيا ليلعب على جميع الأطراف.وأكد أن الدول الأوروبية بدأت تتفهم مخطط أردوغان في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، بعد تحالف مرتزقة أردوغان مع العناصر الإرهابية.وتابع: «هناك إجماع دولي على حجم التهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها أردوغان، وروسيا والولايات المتحدة تنسقان لإيقاف هذه المخاطر»، مشيرًا إلى أن الأزمة لن تنتهي دون الاعتماد على الحل (الليبي – الليبي).