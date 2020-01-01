تفاصيل قصة الرجل الأخضر الذي هاجم مدينة الإنتاج الإعلامى بسنجه

فوجىء أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، بمدينة 6 أكتوبر، بأحد الأشخاص يحاول الدخول، وبحوزته سلاح أبيض" سنجة".وبدوافع غير معروفة حتى الآن، قام شخص بطلاء جسده باللون الأخضر واعتدى على بعض الموظفين عند تسلله من البوابة الأولى، وهاجم بعض أفراد الأمن وأصاب ثلاثة منهم، ما دفعهم لاطلاق النار عليه، ما أدى إلى مصرعه.وتحقق النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر فى الواقعة، وطلبت تفريغ الكاميرات، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت بالتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وجارى الاستماع لأقول مسؤولي الأمن لكشف ظروف وملابسات الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، باقتحام شخص لأسوار المدينة وتسلل إلى داخلها وبحوزته سلاح أبيض ودهن جسده بمادة خضراء وحاول الاعتداء على أفراد الأمن أثناء مقاومته لهم وقت مطاردته.