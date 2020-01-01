خبير: تركيا على وشك الإفلاس بسبب سياسات أردوغان غير المسئولة

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إنه لم يتبقى شيء من الحرية في تركيا، مؤكدا أن الذين يتحدثون عن الحرية يكون مصيره الاعتقال.وأضاف "الديهي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا على وشك الإفلاس بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية غير المسئولة.وأشار إلى غياب التنمية والعدالة في تركيا بالإضافة لانعدام حضور تركيا دوليا فى الأوساط العالمية ومجلس الأمن، وأن أعلى مستوى تضخم على مستوى العالم تشهده تركيا بالإضافة إلى أن معدلات البطالة في ازدياد.