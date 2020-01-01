تحرك برلماني لحل أزمة انقطاع مياه الشرب عن 24 قرية بكفر الدوار

تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الزراعة والري والإسكان، بشأن انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة.وقال النائب، في طلبه، إن أهالي 24 قرية تابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة يعانون من العطش والحرمان من مياه الشرب، نتيجة انقطاعها لفترات وعودتها في أوقات متأخرة من اليل، وتزداد المشكلة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.وأكد نائب كفر الدوار، أن هناك أزمة حقيقية في مياه الشرب تتجاهلها شركة مياه الشرب بكفر الدوار، والمسؤولون يعلمون جيدًا أن مياه الشرب تكاد تكون مقطوعة طوال اليوم، ولا تصل البيوت، مما يدفع المقتدرين من الأهالي إلى شراء جراكن المياه.وأوضح "عضو زراعة البرلمان"، نتيجة لضعف مياه الشرب، لا تصل لبعض القرى والعزب المترامية الأطراف والأماكن المرتفعة، ما جعلهم يبحثون عن مياه الشرب يوميًا في القرى المجاورة حتى يتمكنوا من قضاء حوائجهم، مطالبًا رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل وسرعة حل أزمة مياه الشرب المقطوعة عن القرى منذ شهور.