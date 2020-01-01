حلقة نقاشية عن كتاب «جزيرة الزمالك القيمة والتراث» 27 يوليو

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في الثانية عشر ظهر الإثنين 27 يوليو، حلقة نقاشية حول كتاب "الزمالك القيمة والتراث " باكورة إصدار سلسلة "ذاكرة المدينة" التي أطلقها الجهاز.يدير النقاش الإعلامي الكبير د. جمال الشاعر، عبر برنامج زووم، ويشارك فيه مجموعة من المتخصصين المعمارين وأساتذة التاريخ والآثاريين، وهم: د. محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس الفريق البحثي للكتاب، د. دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، د. حاتم الطويل أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، د. إيمان عامر أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، د. إسلام محمد أحمد عبد القدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني بالمعهد العالي لتكنولوجيا الهندسة وعضو فريق العمل البحثي الخاص بالكتاب.وقال أبو سعدة إن هذا الكتاب يوضح التدرج العمراني بحي الزمالك مع اختلاف المدارس المعمارية به وكذلك التطور الديمرجرافي لهذا الحي الراقي، ضم فريق العمل أيضا كل من د. إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ المعاصر والإرشاد السياحي، كريمة حسبن احمد نصر مدرس مساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس، إسراء حميدو ابو زيد باحث الماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس.يذكر أن كتاب "جزيرة الزمالك القيمة والتراث" هو الإصدار الأول لسلسة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز، كما أصدر الجهاز الفيلم الوثائقي "ذاكرة المدينة" الذي وثق به الجهاز لمشروع "عاش هنا" و"حكاية شارع" تخليدا وتوثيقا للرموز الوطنية والرواد من شهداء الجيش والشرطة، والسياسين، والأدباء والفنانين، والتشكيليين، وكل المبدعين في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف على إنجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم في المستقبل.