«التضامن» توجه بسرعة التعامل مع ضحايا حريق مسطرد

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرق الطوارئ والإغاثة بسرعة التدخل لإنقاذ مصابي حادث طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، الذي حدث مساء الثلاثاء.وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن فرق الطوارئ بالهلال الأحمر قامت بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث ومساعدة السلطات في نقل المصابين والضحايا وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة لهم.وأضاف الناظر، فى تصريحات اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للمتابعة وتقديم خدمات الإغاثة من خلال فرق المتطوعين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.وأوضح أنه فور اندلاع الحريق توجهت فرقتان على الفور من فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري مجهّزة بكامل التجهيزات والاستعدادات الإسعافية والإغاثية اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين من المواطنين، إثر حادث انفجار ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، كما توجهت فرقتان أيضًا من فرق الدعم النفسي الاجتماعي التابعة للهلال الأحمر المصري إلى مستشفى السلام العام لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين وذويهم المنكوبين من تداعيات الحادث.