الأنبا لوكاس يترأس صلاة عشية عيد الأنبا بيشوي

يترأس الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وتوابعها، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، صلاة عشية عيد القديس العظيم الأنبا بيشوي، من كنيسة الأنبا بيشوي بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي المعلق بأبنوب في محافظة أسيوط.وعلى صعيد اخر يحيي رهبان دير القديس العظيم الأنبا بيشوي الأقباط الأرثوذكس بصحراء مصر الغربية وتحديدا بوادي النطرون، مساء اليوم كذلك صلاة عشية عيد القديس شفيع الدير بالكنيسة الأثرية الكبرى بالدير، ويعد ذلك هو العيد الأول للأنبا بيشوي منذ رحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.