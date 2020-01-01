موسى مصطفى موسى: إعلان أسماء مرشحي «الغد» بمجلس الشيوخ خلال ساعات

قال المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيعلن الحزب عن مرشحيه في القائمة الوطنية لتحالف مستقبل وطن، لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى إنه حتى الآن ما زال هناك مشاورات مع حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى المنضمة للتحالف الذي أعلن عنه، لتحديد نصيب كل حزب من المقاعد داخل مجلس الشيوخ، وما زالت هناك مناقشات وترشيحات جديدة.ولفت موسى في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب جهز عددًا من المرشحين للدفع بهم في الانتخابات، ولكن حتى الآن لم يتم حسم نصيب الحزب في عدد المقاعد، إلا إنه سيتم عقد لقاء بينه وبين رئيس حزب مستقبل وطن لحسم هذا الأمر، وبعدها يعد الحزب القائمة النهائية لمرشحيه، وسيتم الإعلان عنها في غضون يومين على الأكثر.وأوضح رئيس حزب الغد، أن الحزب سيكون بالتعاون مع حزب الوفد، صوت المعارضة البناءة داخل مجلس الشيوخ، بهدف الاستقرار ودعم خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي.