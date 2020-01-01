«عابد»: حصول الرئيس السيسي على «الدرع التنموي» يعكس تقدير العرب لجهوده

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن موافقة لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرًا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر بمثابة تقدير عربي كبير للرئيس السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر وشعبها خلال الـ 6 سنوات الماضية.وقال " عابد " في بيان أصدره اليوم أن منح هذا الدرع للرئيس السيسي من جامعة الدول العربية يؤكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا إقليميًا وعربيًا ودوليًا بالإنجازات العظيمة التى حققها الرئيس السيسي لمصر في وقت قياسي وغير مسبوق عالميًا.وقال النائب علاء عابد إن هذا التكريم الكبير من جامعة الدول العربية لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية موجها التحية للسفير احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على منح هذا الدرع للرئيس السيسى تقديرا لجهوده وانجازاته لصالح مصر وشعبها.