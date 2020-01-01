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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4.6 مليار جنيه لتنفيذ 4 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:02 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
عمرو خان
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التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بالمهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى، والمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشنايدر إلكتريك.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية لبدء تنفيذ أول 4 مراكز تحكم يتم تنفيذها خلال 18 شهر بتكلفة تصل إلى حوالى 4،6 مليار جنيه، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية Grid Ecostruxure الذى يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة وذلك عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى.

وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتضم هذه المرحلة مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركزى تحكم الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وصرح الدكتور شاكر أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية بإجمالى تكلفة مبدئية تصل إلى حوالى 2 مليار يورو ويتم تنفيذها على عدة مراحل.

وأشار إلى الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة التي تعرضها الشركات المتقدمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتعظيم المشاركة المحلية والوصول إلى أفضل العروض وأقل الأسعار.

وأضاف أن تنفيذ المرحلة الأولى يتزامن مع التقدم في أعمال تطوير الشبكات على مستوى الجمهورية حيث تصبح مهيأة لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروع مراكز التحكم ويبدأ بعد ذلك تنفيذ المراحل التالية من المشروع بالإضافة إلى اكتساب الخبرات وتهيئة العاملين بهذا المجال وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والتي يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح المراحل التالية.

وأعرب المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر عن اعتزام الشركة بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وحرصها كشركة عالمية على الاستثمار في المشروعات القومية في مصر ومنها التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتوطين الصناعة في مصر وخاصة أن الشركة تنوى الاعتماد التدريجي على المكون المحلى في عمليات تصنيع مراكز التحكم.

وأشاد المهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشنايدر إلكتريك مصر، باهتمام مصر بوجود شبكة ذكية تستطيع تلبية احتياجاتها لتحقيق خطط النمو، وتتوافر بها مواصفات الاعتمادية والثبات وقلة عدد مرات وزمن الانقطاع الكهربائي خاصة مع تزايد استخدام الطاقة وفي ظل عمليات النمو الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030.

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