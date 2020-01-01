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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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أمريكا تسجل 59 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
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سجلت الولايات المتحدة 59 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 135.582 شخصًا، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وتبقى هذه الأرقام، على الرغم من ضخامتها، في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري مارس وأبريل.

ومنذ أسابيع تسجل الولايات المتحدة ازديادًا مقلقًا في أعداد الاصابات الجديدة، ولا سيما في جنوب البلاد وغربها.
من جهته، أمر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجددًا بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية.

وقال نيوسوم إن القرار يشمل أيضًا الكنائس والشركات بما فيها صالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية، التي تجرى في قاعات مغلقة في 30 من المقاطعات الأكثر تضررًا بالوباء، لا سيما لوس أنجلوس.

وسجلت أكثر من 13 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والكاريبي، استنادا إلى مصادر رسمية.

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