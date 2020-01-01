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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«اتجوز واحدة قد بنتي».. خمسينية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:43 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة تبلغ من العمر ٥٢ عاما لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى رقم ٨٥٥١ لسنة ٢٠٢٠ تطالب فيها بالطلاق للضرر لزواج زوجها من فتاة عمر أبنائه دون علمها.

وقالت «فايزة.س» في دعواها عشت معه 31 عاما على الحلوة والمرة، تحملت لسانه السليط ومعاكسته للسيدات حتى أقرب صديقاتي ابتعدن ونفرن مني بسبب نظراته وأحاديثه السيئة لهن.

وتابعت الزوجة: «أثمر زواجنا عن إنجاب ولد وبنت، تحملت الحياة معه حتى أربيهما تربية سوية بمنزل متكامل الأركان من أب وأم، وبفضل الله حصلوا على شهادات عالية وعملوا بوظائف مرموقة، وبعد هذا العمر من التحمل والحياة الصعبة معه اكتشفنا تردده على شقة مفروشة بالقاهرة الجديدة، وبمراقبته وجدته متزوج عرفيا بفتاة من عمر أبنائه، وتعرف عليها عن طريق التواصل الاجتماعي وأقنعها بترك أهلها بمحافظة الإسكندرية والحضور للزواج منه بالقاهرة، وبعد محاولات كثيرة منه لإصلاح الوضع معي وأخبرني بتطليق هذه الفتاة إلا أنني أصريت على الانفصال ولجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر ضده».

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