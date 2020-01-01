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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تُعلق القداسات بالقاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:17 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين ٣ أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.

كان مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقدس قد اجتمع منذ 14 يوما برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسكرتارية نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي، والنائب الباباوي وسكرتير المجمع المقدس، وترك الحرية لكل أسقف من أساقفة المحافظات في اتخاذ القرار الأفضل من جهة عودة القداسات الإلهية، بينما تم إيقاف كنائس القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوعين تم تجديدهما اليوم لأسبوعين آخرين.

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