رئيس إندونيسيا: ذروة تفشي كورونا في أغسطس وسبتمبر

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه من المتوقع أن يبلغ فيروس كورونا ذروته خلال أغسطس وسبتمبر، أي بعد شهرين إلى ثلاثة مما كان متوقعا في السابق.وقال «ويدودو» في تصريح أدلى به اليوم، حسبما نقلته وكالة «أنتارا» الرسمية: «استنادا إلى البيانات من المقدر الآن أن تأتي الذروة في أغسطس وسبتمبر، وهذا أحدث تقدير وصلني، لكن الأرقام قد تختلف في حال لم نفعل شيئا».وأشار إلى أنه يستحث وزراءه على العمل بجد أكبر للسيطرة على تفشي الفيروس، الذي أصاب 76981 شخصا في إندونيسيا حتى اليوم الاثنين وأودى بحياة 3656 شخصا فيها، وذلك في أعلى حصيلة في شرق آسيا خارج الصين.وشدد الرئيس الإندونيسي على ضرورة رفع عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا في بلاده على أساس يومي من 20 ألفا إلى 30 ألفا من خلال فتح مزيد من المختبرات في 8 مناطق بينها العاصمة جاكارتا.وسبق أن قالت السلطات الصحية في أبريل الماضي: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ستبلغ ذروتها على الأرجح في مايو أو يونيو، مع توقعات ببلوغ أعداد الإصابات نحو 95 ألفا.وظهرت مجموعة كبيرة من الإصابات الأسبوع الماضي في مركز تدريب عسكري في جاوة الغربية، حيث أظهرت الاختبارات إصابة 1262 من طلاب الكليات العسكرية بالمرض.وكان ويدودو قال الشهر الماضي، إنه مستعد لإجراء تغيير وزاري أو حتى لحل الوكالات الحكومية التي يشعر أنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.ومن ناحية أخرى، تدرس الحكومة فرض عقوبات على الأشخاص الذين ينتهكون البروتوكولات الصحية مثل عدم وضع كمامات في الأماكن العامة.