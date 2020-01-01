حبس 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، بمعاقبة 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة بمواطن بدائرة قسم دار السلام، بالحبس سنة مع الشغل.صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد. م"، عاطل، و"مجدى. ط"، عاطل، و"مدبولى. أ"، عاطل، تهمة إحداث عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بالمعنى عليه "أمير. إ"، الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها، وساعدهم الأخير بأن أعلمهم بزمان ومكان مرور المجنى عليه، فأعد المتهمون الأسلحة البيضاء "شومة وسنجة"، وكمنوا له وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهمان الأول والثانى الأسلحة البيضاء، واعتدى عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت 10%.