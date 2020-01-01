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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس حي الأسمرات: كل أسرة لها ملف طبي تستخدمه عند الكشف (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:33 م
المهندس حسن الغندور،
المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات
ياسمين عباس
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تقدم المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن كل أهالي حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن هناك 18300 أسرة انتقلوا من حياة لا آدمية لحياة آدمية، حيث أن هذه الأسر أغفلها رؤساء سابقين وأدركها الرئيس السيسي، قائلًا: "الأسر بقت عايشة في كومباوند".

وأضاف المهندس حسن الغندور، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن المرحلة الثالثة من حي الأسمرات التي افتتحها الرئيس السيسي بالأمس شملت 7304 وحدة مجهزة بجميع الخدمات.

وأوضح أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، عبارة عن صرح رياضي لم يسبق له مثيل في مصر، وكل ذلك خدمة مجانية لأهالي الأسمرات، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم نحو 17 خدمة مختلفة لأهالي الحي ما بين محو الأمية والمرأة المعنفة والحضانات، إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي الذي يقدم خدمات للمواطنين.

وأشار رئيس حي الأسمرات، إلى أن هناك خدمات صحية على أعلى مستوى، حيث أن تذكرة المنظومة الصحية في الحي بجنيه واحد يشمل العلاج، وكل أسرة لها ملف طبي بالحي تستخدمه عند الكشف، ويضم حي الاسمرات 5 مراكز طبية مجهزة على أعلى مستوى.

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