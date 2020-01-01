وزير خارجية تونس: نتفق مع الجزائر بشأن الأزمة فى ليبيا

قال نور الدين الريّ، وزير الخارجية التونسي، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الجزائري، صبري بودقاوم، إن البلدين اتفقتا على دمج وتعزيز العلاقات بين تونس والجزائر، مشيرًا إلى أن بلاده تتفق مع الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا.يأتي هذا فيما وصل، اليوم، وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن زيارة بوقادوم إلى تونس ستكون فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأضاف البيان أن المحادثات مع المسئولين التونسيين ستتناول تطورات الأوضاع في المنطقة.