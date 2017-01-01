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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تجتاز عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:54 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية.

وكشفت الوزارة، في بيان، أن "2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، وأن إجمالي عدد المصابين هو 100166".

وذكر البيان أن 735 حالة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، أما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا فبلغت 1845 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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