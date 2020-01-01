«مين ده؟!».. جلال السعيد يكشف سبب استبعاده من حكومة هشام قنديل

كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، كواليس استبعاده من حكومة الدكتور هشام قنديل، خلال فترة حكم الإخوان.وقال السعيد، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يوم تولي "قنديل" الحكومة كان في لقاء مع محمد مرسي، وبعد انتهاء اللقاء ذهب لحضور اجتماع، برئاسة كمال الجنزوري، رئيس الحكومة، في ذلك الوقت، ففوجئ بتداول ورقة مكتوب فيها تعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء، فرد باستغراب "مين ده؟"، وكانت هذه الكلمة سببا في استبعاده من منصبه كوزير للنقل.وأضاف السعيد، أنه استغرب بشكل كبير من اختيار "قنديل" لرئاسة الحكومة، لأن شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون معروفة لكل الناس، أما قنديل فلم يكن أحد يعرفه، ولهذا استغرب بشكل كبير من الاختيار.