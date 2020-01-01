وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

يحيي الفنان وائل الفشني، ليلة صوفية متميزة في دار الأوبرا بالمسرح المكشوف، في تمام الساعة الثامنة مساء، الأحد الموافق 26 يوليو، وضيف الحفل، الشيخ إيهاب يونس.يشار إلى أن الفنان وائل الفشني، مطرب مصري تربى على صوت واحد من أعظم المنشدين، وهو القارئ الشيخ طه الفشني، في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف غرب القاهرة، مما أسهم في تكوين ثقافته الفنية.وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني الذي طالما حلم بأن يكون جزءا منه، مع اختلاف حلمه عن أحلام المواهب التي تشارك في برامج المسابقات الغنائية، درس في مراحل التعليم الأولى في المدارس الأزهرية، وحصل على الشهادة الثانوية من التعليم الفني، ومن خلال لجنة قدرات خاصة التحق بمعهد الموسيقى العربية، لكن بسبب احترافه العزف لم يكمل دراسته في المعهد.وشارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة «سويك» برئاسة الفنان رءوف الجنيني، وقدم عزفًا ذا نمط مختلف، إذ أدخل الرق الشرقي على الموسيقى الغربية، واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه تترى مسلسلى "واحة الغروب، طايع".وبدأ مشواره الفني كعازف متميز على آلة الرِق، حتى طوّر من أداء تلك الآلة، واستطاع أن يلعب بها جميع أنواع الموسيقى من الهندي وحتى اللاتيني إلى الصعيدي.