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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خامنئي» يعارض مشروعًا برلمانيًا لاستجواب حسن روحاني

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:08 م
خامنئي
خامنئي
منار أحمد
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عارض المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، مشروع استجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي يعده نواب الكتلة المتشددة.

وأبدى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال اجتماع له عبر الفيديو، مع نواب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الأحد، معارضته الضمنية للمشروع.

وأكد خامنئي أن أنشطة الحكومات الإيرانية المتعاقبة تستمر عادة حتى نهاية المدة القانونية، ملوحا بذلك أيضا إلى عزل روحاني قبل انتهاء ولايته، كما يطالب بعض النواب.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، خلال الاجتماع: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب على الحكومات أن تفي بواجباتها حتى اليوم الأخير، ولا ينبغي إضعاف متابعة الأمور بأي شكل من الأشكال".

يأتي هذا بينما وقّع 130 نائبًا على مشروع قرار، خلال الأيام القليلة الماضية، لاستجواب الرئيس الإيراني وقدموه إلى رئاسة البرلمان.

كما دعا بعض النواب إلى عزل روحاني، لكن يبدو أنه، وفقا لخطاب المرشد الأعلى، لن يتابع أعضاء البرلمان مثل هذه المشاريع، حيث تعتبر كلمة خامنئي هي الفيصل في مثل هذه القضايا.

وشدد خامنئي، في كلمته، على أن "الصراع بين رؤساء السلطات في البلاد مضرة ومزعجة للرأي العام"، قائلا إنه "في الوضع الحرج للسنة الأخيرة للحكومة، وأيضًا السنة الأولى للبرلمان، يجب على القوتين إدارة الأمور بطريقة لا تضر بالشئون المهمة في البلاد".

كما أشار إلى مثول الوزراء أمام البرلمان، قائلًا إنه يجب تجنب "الإهانات والافتراء" على الوزراء، وأنه لا يجب أن تحدث مواجهة عاطفية.

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