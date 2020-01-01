صور للمسيح والسيدة العذراء.. مصير رسومات «آيا صوفيا» بعد تحويله لمسجد

كشفت صحيفة "حريت" التركية عن مصير الرسوم والزخارف المسيحية الموجودة في متحف آيا صوفيا الذي قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويله لمسجد، حيث قالت الصحيفة إن عدد من علماء الأثار القائمين على أعمال ترميم متحف آيا صوفيا قد قدموا بعض الاقتراحات، ضمن استعدادات فتحه للعبادة.ومن بين المقترحات المقدمة من علماء الأثار، وضع أنظمة إضاءة خاصة في أرضية الأماكن التي ستؤدى فيها الصلاة، حيث ستعمل تقنيات الإضاءة على تعتيم الرسوم والزخارف الموجودة على الجدران، في أوقات الصلاة ومن ثم إظهارها مرة أخرى بعد أوقات الصلاة.يذكر أنه من ضمن الرسومات الموجودة على جدران آيا صوفيا صورًا للسيد المسيح والسيدة مريم والإمبراطور البيزنطي كومنينيان، وأعمال الفسيفساء منها تصوير لقبة الملاك فسيفساء الإمبراطور كومنينيان.