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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات بين الأمن الأفغانى وطالبان فى إقليم باغلان

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:00 ص
الأمن الأفغانى
الأمن الأفغانى
أ.ش.أ
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أعلنت مصادر أمنية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن وإصابة عشرة آخرين في إقليم باغلان بشمال البلاد.

وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الاشتباكات وقعت على طريق باغلان- سامانجان السريع، بعد أن هاجمت عناصر حركة طالبان قوات الأمن، ما تسبب في إغلاق الطريق السريع عدة ساعات أمام حركة المرور، وتضرر أربع عربات تابعة للقوات الأفغانية في القتال.

من جانبه، قال نبي الله نبي، وهو قائد عسكري بإقليم باغلان، إن طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباكات، دون تحديد عددها، فيما لم تعلق طالبان بعد على الاشتباكات.

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